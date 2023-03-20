Си Цзиньпин выразил признательность Путину за поддержку

Си Цзиньпин выразил Путину признательность за положительное отношение к Китаю

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил президенту России Владимиру Путину признательность за положительное отношение к Китаю. Об этом политик заявил в ходе встречи с российским лидером. Трансляция встречи доступна на YouTube-канале «Реальное время».

«Я вам очень признателен. За все последние годы в отношении развития строительства Китая, вы всегда относитесь к нам положительным образом. Вы всегда оказываете нам поддержку. И конечно мы это ощущаем. Мы вам благодарны», — заявил Си Цзиньпин в ходе диалога.

Ранее в Кремле началась неформальная встреча президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина. Отмечается, что главы государств поприветствовали друг друга в представительском кабинете в первом корпусе Кремля. Переговоры президента России и председателя КНР пройдут в формате тет-а-тет, после чего они продолжат общение за ужином.