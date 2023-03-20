В Сочи откроется первая этнографическая ярмарка

В Сочи к летнему сезону откроется первая в городе этнографическая ярмарка

В Сочи к летнему сезону появится первая в городе этнографическая ярмарка. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает «Российская газета» со ссылкой на мэрию города.

Как уточнили в мэрии, ярмарка заработает в Лазаревском районе Сочи рядом с памятником природы «33 водопада». «Рядом с комплексом к сезону откроется новая точка притяжения — этнографическая ярмарка. Подобный проект будет реализован впервые», — подчеркнули там.

В мэрии добавили, что на территории самого комплекса к открытию летнего сезона также проведут работы по благоустройству. Так, там планируется уложить новые полимерные настилы и установить металлические ограждения, которые смогут сделать прохождение маршрута более безопасным.

Ранее сообщалось, что на мысе Видном в Хостинском районе Сочи благоустроят смотровую площадку. Отмечалось, что ее включат в новый экологический маршрут, который будет пролегать по территории памятника природы «Сосновая роща».