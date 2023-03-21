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14:43, 21 марта 2023Силовые структуры

Россиянин решил собрать с другом шишки и случайно выстрелил в него его из ружья

На Алтае мужчина пошел с другом собирать шишки и случайно выстрелил в него из чужого ружья

Фото: Telegram-канал Mash Siberia

На Алтае 32-летний мужчина случайно выстрелил в 29-летнего друга, сообщает Telegram-канал Mash-Siberia.

По данным канала, товарищи решили пойти в урочище Айбок, чтобы собрать шишки и заработать денег. Старший из них взял чужое ружье. Отмечается, что оружие было не зарегистрировано. Фигурант нашел его несколько месяцев назад в горах. По дороге россиянин начал снимать ствол и выстрелил. Он попал в приятеля.

Потерпевший получил ранение предплечья и множественный осколочный перелом левой плечевой кости. Его госпитализировали. Раненый мужчина не стал писать заявление на напарника. Сейчас силовики планируют найти владельца ружья.

Ранее стало известно, что в Амурской области задержали 23-летнего молодого человека, случайно застрелившего 18-летнюю сожительницу.

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Екатерина Власова
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