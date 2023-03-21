Брошенная мужем из-за бороды женщина пошла к гуру и полюбила свою внешность

Mirror: брошенная мужем из-за бороды женщина получила благословение гуру и полюбила себя

Женщину из Индии бросил муж из-за того, что у нее начали расти усы и борода. Как сообщает Daily Mirror, теперь она полюбила свою внешность и считает растительность на лице своей лучшей чертой.

У Мандип Каур никогда не было проблем с волосами на лице до 2012 года, когда она вышла замуж за своего теперь уже бывшего мужа. Всего через два года после свадьбы у нее появились усы и борода. Муж счел это неприемлемым и вскоре ушел от нее. Брошенная женщина погрузилась в глубокую депрессию.

Через какое-то время в надежде поправить психическое здоровье и принять новую внешность женщина стала регулярно посещать Гурдвару — место поклонения сикхов. Вскоре она получила благословение Гуру Сахиба. Благодаря его наставлениям после долгих лет страданий Мандип научилась любить себя и то, как она выглядит.

Духовная трансформация целиком поменяла отношение женщины к себе и заставила поменять свой образ. Мандип перестала сбривать волосы на лице. Вместо этого она отрастила бороду и начала носить тюрбан. Кроме того, индийка начала ездить на мотоцикле. Теперь многие принимают ее за мужчину, но ее это не тревожит.

Мандип Каур занялась фермерством и сейчас работает и живет вместе со своими братьями.

Избыточный рост терминальных волос по мужскому типу на лице у детей и женщин обычно называют гирсутизмом. Терминальные волосы, в отличие от пушковых, — темные, жесткие и длинные. Гирсутизм обычно развивается спонтанно в связи с другими заболеваниями. Прогноз зависит от причины заболевания и эффективности лечения.

Ранее сообщалось о женщине с бородой из Великобритании, которая перестала бриться из-за травли в сети. Так она решила ответить тем, кто не понимает, что гирсутизм вызван проблемами со здоровьем.