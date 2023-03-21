Звезда «Эйфории» показала тело в бикини

Американская актриса Сидни Суини показала тело в коричневом бикини бренда Frankies

Американская актриса Сидни Суини показала подписчикам тело в откровенном образе. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

25-летняя знаменитость опубликовала видео, на котором она запечатлена в бикини коричневого цвета. На размещенных кадрах телезвезда лежит на шезлонге с распущенными волосами и солнцезащитных очках в тон купальника. Вдобавок она надела колье с небольшим камнем.

В описании к публикации Суини уточнила, что снялась в плавательном костюме бренда Frankies, дизайн которого она разрабатывала совместно с маркой. Отмечается, что стоимость данного комплекта составляет 170 долларов (13 тысяч рублей).

В ноябре 2022 года Сидни Суини появилась на публике в металлическом корсете с глубоким декольте. Актриса пришла на церемонию вручения премии журнала GQ «Человек года» в Лондоне в черном облегающем платье нью-йоркского бренда LaQuan Smith длины макси с вырезом в области груди и живота.