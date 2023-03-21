Посетитель умер в кафе в российском ТЦ

Е1: пожилой посетитель умер в кафе в торговом центре «Дирижабль» в Екатеринбурге

Пожилой посетитель умер в кафе «Ланч & Завтрак» в торговом центре (ТЦ) «Дирижабль» в Екатеринбурге. Об этом сообщает региональный портал Е1.

По сведениям издания, все произошло в заведении, расположенном на улице Шварца. Информацию уже подтвердили в администрации ТЦ, полиции и региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Умершим оказался 80-летний пенсионер. Следов криминала обнаружено не было, пояснил представитель ГУ МВД региона Валерий Горелых. В СКР по Свердловской области также отметили, что сейчас проводится осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели. Тело пожилого мужчины направили на судмедэкспертизу.

Ранее сообщалось, что посетитель умер после падения с высоты в торговом центре на северо-востоке Москвы. 34-летний мужчина упал на кафельный пол через перила лестницы на втором этаже. Он скончался в машине скорой помощи. Сотрудники полиции проводили проверку по данному факту.