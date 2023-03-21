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20:44, 21 марта 2023Среда обитания

Раскрыта стоимость самой дешевой многокомнатной квартиры внутри МКАД

Стоимость самой дешевой многокомнатной квартиры внутри МКАД составила 11,7 миллиона рублей

Фото: Мария Косарева / «Лента.ру»

Стоимость наиболее бюджетной многокомнатной квартиры внутри МКАД на вторичном рынке оценили в 11,7 миллиона рублей. Информацию об этом «Ленте.ру» раскрыли эксперты «ЦИАН.Аналитики».

В выборку вошли отремонтированные лоты с четырьмя комнатами и более, готовые для проживания, без учета апартаментов. По данным специалистов, самая дешевая многокомнатная квартира расположена в Ярославском районе, в панельном доме 1972 года постройки на улице Федоскинская . Ее площадь — 62,4 квадратных метра. Недалеко от лота находится парк Лосиный остров.

Вторым по дешевизне многокомнатным объектом стал лот в районе Выхино-Жулебино, на девятом этаже дома на Сормовской улице. Его стоимость оценили в 11,95 миллиона рублей, а метраж — в 64 «квадрата». В шаговой доступности расположены станции метро «Выхино» и «Юго-Восточная», рядом пролегают Рязанский проспект и Московский скоростной диаметр.

Замкнул тройку объект стоимостью в 12,2 миллиона рублей в Бирюлево-Восточном, в доме №52 на Бирюлевской улице. Его площадь составляет 64,2 квадратных метра. Одним из преимуществ квартиры служит то, что возле дома находится яблоневый сад.

В марте аналитики «Метриума» раскрыли стоимость наиболее доступных апартаментов на первичном рынке Москвы в начале 2023 года. По их данным, она составила 2,9 миллиона рублей. За эту сумму удастся приобрести объект площадью 12,2 квадратных метра.

Полина Кислицына
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