Карпин назвал условие для возвращения Дзюбы в состав сборной России

Карпин назвал условием для вызова Дзюбы в состав сборной России возвращение на турниры

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал условие возвращения форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в состав национальной команды. Его слова приводит ТАСС.

«Если нас вернут на международные соревнования, то шанс попасть в сборную есть у любого игрока», — заявил специалист. Он подчеркнул, что до этого момента игроков старше 30 лет не будут вызывать в сборную.

Ранее 34-летний Дзюба признался, что очень спокойно отнесся к непопаданию в сборную России.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные клубы не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.