Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анна Калинская
Сегодня
19:30 (Мск)
Виктория Хименес-Касинцева
Майами (ж)
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 3-й матч
Монреаль Канадиенс
Завтра
02:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
02:00 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Джерси Дэвилз
Завтра
02:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
Эрика Андреева
Завтра
18:00 (Мск)
Эшлин Крюгер
Майами (ж)
13:47, 21 марта 2023Спорт

Карпин назвал условие для возвращения Дзюбы в состав сборной России

Карпин назвал условием для вызова Дзюбы в состав сборной России возвращение на турниры

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал условие возвращения форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в состав национальной команды. Его слова приводит ТАСС.

«Если нас вернут на международные соревнования, то шанс попасть в сборную есть у любого игрока», — заявил специалист. Он подчеркнул, что до этого момента игроков старше 30 лет не будут вызывать в сборную.

Ранее 34-летний Дзюба признался, что очень спокойно отнесся к непопаданию в сборную России.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные клубы не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Кремль заявил об «очень серьезном разговоре» Путина и Си Цзиньпина
Россияне перестали вкладываться в один вид жилья
«ВКонтакте» установила новый рекорд
Парикмахер назвал приводящую к облысению прическу
Власти обеспокоились переписками российских компаний с иностранными партнерами
Карпин назвал условие для возвращения Дзюбы в состав сборной России
Глава МИД Эстонии посетил Киев
На Украине назначили трех новых министров
Россиянин совершил суицид в стрелковом тире
Стало известно о взрывах в Запорожье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.