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10:27, 13 марта 2023Спорт

Дзюба отреагировал на непопадание в сборную России

Футболист Артем Дзюба признался, что очень спокойно отнесся к непопаданию в сборную России

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба отреагировал на непопадание в сборную России на мартовский сбор. Его слова приводит «Матч ТВ».

Футболист признался, что очень спокойно отнесся к случившемуся. «Не мне это решать. Формулировки только странные, мол, старше 30, а там три человека по 35. Говорят, с пляжа не вызывают, а люди по одной игре минут 20 играют, и их вызывают», — заявил он и добавил, что не обиделся на решение тренерского штаба.

В 2021 году главный тренер сборной России Валерий Карпин не вызывал Дзюбу в команду на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Позднее он включил нападающего в расширенный список команды, но тот отказался от выступлений из-за плохой игровой формы.

Российские футболисты проведут товарищеский матч против команды Ирана в Тегеране 23 марта. 26 марта отечественная команда примет сборную Ирака в Санкт-Петербурге.

Дарья Коршунова
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