Школьникам дали задание написать рассказ с сексуальными фантазиями

В США учитель дал школьникам задание написать о сексуальных фантазиях и возмутил родителей

В американском городе Юджин, штат Орегон, родители обвинили учителя в том, что он дал ученикам задание написать сочинение о сексуальных фантазиях. Об этом сообщает Fox News.

В задании по предмету, посвященному здоровью, школьникам предлагалось написать рассказ на тему секса.

Тем, кто отсутствовал, нужно написать короткое сочинение, на один или два абзаца. Тема сочинения — сексуальная фантазия, в которой не предполагается проникновения или орального секса любого вида (невозможно заразиться инфекцией, передающейся половым путем). Нужно выбрать три вещи (романтическую музыку, свечи, массажное масло, перо, боа из перьев, сироп) и упомянуть их в своей истории. Она должна раскрыть способы проявить любовную физическую привязанность без секса из задания

Скриншот задания был опубликован в соцсетях и вызвал негодование у родителей. Многих возмутило, что учитель счел сексуальные фантазии подходящей темой для обсуждения с несовершеннолетними учениками. «Если бы взрослый мужчина просил мою дочь поделиться с ним ее сексуальными фантазиями, я был бы в бешенстве и обратился бы в полицию. Это не дело учителя — спрашивать такое у ребенка», — написал один из пользователей соцсетей.

Мать одной из учениц Кэтрин Роджерс заявила, что школьники испытали шок, неловкость и страх после получения такого задания. Женщина подчеркнула, что ее удивил тот факт, что руководство не уследило за учителем. «Руководство рассматривает учебные планы, прежде чем согласовать их, правильно? Они вообще читали это?» — говорит она.

Директор школы Мисси Коул написала родителям письмо, в котором заявила, что задание было отменено. Она уточнила, что учебный план базировался на программе Our Whole Lives (OWL), которую организует Унитарианская универсалистская ассоциация по всей стране. Менеджер программы OWL Мелани Дэвис заявила, что округ использовал несогласованную и устаревшую программу.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Техас попала за решетку после того, как ее дочь написала в школьном сочинении о драке родителей. Согласно сочинению, женщина попыталась выгнать супруга из дома из-за того, что тот слишком много курил, в ответ мужчина ударил ее кулаком в глаз.