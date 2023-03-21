Столтенберг рассказал о сроках вступления Финляндии в НАТО

Столтенберг заявил, что Финляндия станет членом НАТО до выборов в Турции 14 мая

Финляндия станет членом НАТО до проведения президентских выборов в Турции 14 мая. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«Я получил заверения, что парламент Венгрии ратифицирует протокол о вступлении Финляндии в ближайшее время, а парламент Турции сделает это до предстоящих выборов, поэтому я ожидаю, что Финляндия станет членом НАТО до выборов в Турции. По Швеции я не могу назвать конкретных сроков, но ее вступление является приоритетным», — рассказал он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что голосование по ратификации членства Финляндии в НАТО в парламенте республики может пройти до общенациональных выборов главы государства, запланированных на 14 мая. По словам турецкого лидера, Финляндия предприняла «искренние и конкретные шаги» для того, чтобы устранить обеспокоенность Анкары в сфере безопасности. Эрдоган подчеркнул, что Турция всегда поддерживала политику открытых дверей Североатлантического альянса.