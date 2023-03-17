Турция проведет голосование по принятию Финляндии в НАТО до выборов президента

Эрдоган: голосование по принятию Финляндии в НАТО может пройти до президентских выборов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что голосование по ратификации членства Финляндии в НАТО в парламенте республики может пройти до общенациональных выборов главы государства, запланированных на 14 мая. Его слова приводит агентство Anadolu.

По словам турецкого лидера, Финляндия предприняла «искренние и конкретные шаги» для того, чтобы устранить обеспокоенность Анкары в сфере безопасности. Эрдоган подчеркнул, что Турция всегда поддерживала политику открытых дверей Североатлантического альянса.

Также Анкара высоко ценит поддержку Финляндии по вступлению Турции в Евросоюз (ЕС), указал Эрдоган.

Ранее стало известно, что Турция намерена одобрить заявку Финляндии на членство в НАТО отдельно от Швеции до президентских выборов. В настоящее время членство Финляндии и Швеции в альянсе не ратифицировали только Венгрия и Турция.