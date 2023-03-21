Отношения Франции и Германии ухудшились из-за ядерной энергетики и машин

Politico: напряжение между Францией и Германией выросло из-за ядерной энергетики и машин

Напряженные отношения между Францией и Германией еще сильнее ухудшились из-за ядерной энергетики и машин. Об этом стало известно газете Politico.

По информации издания, Европейский союз (ЕС) решил запретить к 2035 году продажу автомобилей и фургонов, загрязняющих окружающую среду. При этом ФРГ заблокировала это решение, так как полный переход к экологически чистым машинам невыгоден для ее автомобильной промышленности. Берлин хочет, чтобы ЕС сохранил возможность производства авто на синтетическом топливе.

В свою очередь, Франция хочет добиться исключения для ядерной энергетики из зеленой энергетической политики объединения, к чему Германия относится негативно. Отмечается, что страны ЕС 23-24 марта должны обсудить поставки боеприпасов Украине, однако разногласия между Парижем и Берлином могут этому помешать.

Ранее страны ЕС согласовали план главы евродипломатии Жозепа Борреля, который касается поставок Украине артиллерийских снарядов на сумму два миллиарда евро. Уточнялось, что 20 стран Евросоюза примут участие в проекте по закупкам снарядов для Киева.