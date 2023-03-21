В России отреагировали на приближение бомбардировщиков США к границе

Депутат Чепа назвал провокацией приближение бомбардировщиков США к границе России

Приближение американских ядерных бомбардировщиков США к российской границе — это одна из постоянных провокаций, заявил в беседе с «Лентой.ру» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

20 марта российский истребитель Су-35 пресек нарушение границы России двумя американскими ядерными бомбардировщиками В-52. Инцидент произошел над Балтийским морем.

«Я думаю, что после того, как американцы потеряли Reaper в Черном море, разведывательные провокационные действия Америки не уменьшатся. Чем ситуация нестабильнее, чем она сложнее, тем следует ожидать больших провокаций, и, соответственно, надо предпринимать превентивные меры», — высказался Чепа.

14 марта стало известно о крушении американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper над Черным морем. В Вашингтоне утверждают, что он проводил в международном воздушном пространстве рутинную операцию, но был задет сопровождавшим его российским самолетом. В Минобороны опровергли эту информацию.

