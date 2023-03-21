В США распространилась опасная грибковая инфекция

CDC: с 2020 года в больницах США распространился опасный грибок Candida auris

Специалисты зафиксировали распространение в медицинских учреждениях США опасного грибка Candida auris (C. auris), устойчивого к противомикробным препаратам. Об этом сообщается в пресс-релизе Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Распространение C. auris в США началось с момента первого сообщения о нем в 2016 году. В общей сложности было зарегистрировано 3270 клинических случаев (при наличии инфекции) и 7413 случаев скрининга (выявление грибка при отсутствии инфекции), о которых сообщалось до 31 декабря 2021 года. Начиная с 2016 года число клинических случаев ежегодно увеличивалось, причем наиболее быстрый рост наблюдался в 2020-2021 годах.

В течение 2019-2021 годов случаи C.auris были впервые выявлены в 17 штатах. По всей стране число клинических случаев выросло с 476 в 2019 году до 1471 в 2021 году. Число случаев скрининга увеличилось втрое с 2020 по 2021 год, и в общей сложности их число составило 4041. В 2021 году также было зафиксировано утроение числа случаев, устойчивых к эхинокандинам — противогрибковым препаратам, наиболее рекомендуемым для лечения инфекций, вызванных C. auris.

C. auris не представляет угрозы для здоровых людей. Однако пациенты, которые имеют низкий иммунитет, инвазивные медицинские устройства либо вынуждены часто посещать медицинские учреждения или находиться в них длительное время, подвергаются повышенному риску заражения.