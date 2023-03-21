Ивлеева рассказала об ограблении во время съемок в Африке

Анастасия Ивлеева рассказала, что коллегу по «Тревел Баттл» Каграманова ограбили в Африке

Популярная российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала, что ее коллегу Романа Каграманова ограбили во время съемок проекта «Тревел Баттл» в Африке. Этим она поделилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Телеведущая с коллегами прилетела в Намибию для съемок нового выпуска телешоу о путешествиях. «Ромка вышел за кофе, ему там чуть не дали *****, ограбили. Он решил вернуться в отель», — раскрыла подробности Ивлеева.

Блогерша добавила, что туристам не рекомендуется ходить по улице в одиночку из-за риска попасть в похожую ситуацию.

Ранее в марте российская телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала о странном случае с поклонником. По ее словам, мужчина, который представился братом актера Гоши Куценко, на борту самолета наблюдал, как она спит.