В КПРФ отреагировали на сообщения о встрече Зюганова и Си Цзиньпина

В КПРФ назвали искаженными слова Зюганова о встрече с Си Цзиньпином

Пресс-секретарь КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко прокомментировал сообщения о подготовке ко встрече председателя компартии Геннадия Зюганова и председателя КНР Си Цзиньпина. В беседе с «Лентой.ру» он назвал такие анонсы некорректными и подчеркнул, что лидера КПРФ исказили.

«Председатель КНР Си Цзиньпин находится в России с государственным визитом. Все его встречи организовывает Управление протокола президента России, учитывая пожелания, высказанные в том числе и председателем компартии [Геннадием Зюгановым], и президентом [России Владимиром Путиным]. Все государственные встречи запротоколированы. Анонсировать их не совсем корректно», — сообщил Ющенко.

Ранее Telegram-канал «Раньше всех, ну почти» привел слова Геннадия Зюганова, сообщив, что КПРФ проведет встречи с Си Цзиньпином во вторник и среду. Пресс-секретарь КПРФ отметил, что слова лидера компартии были искажены.

В понедельник, 20 марта, в Кремле состоялась неформальная встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина, которая продлилась 4,5 часа.

Поездка председателя КНР в Россию продлится три дня — с 20 по 22 марта. По итогам переговоров Путин и Си должны подписать «ряд важных двусторонних документов», отмечали в Кремле.

