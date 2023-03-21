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21:48, 21 марта 2023Россия

В российском регионе произошло землетрясение

СМИ: в Магаданской области произошло землетрясение магнитудой 5,0

Фото: Reuters

В Магаданской области 21 марта произошло землетрясение магнитудой 5,0. О жертвах и разрушениях не сообщается. Об этом в своем Telegram-канале написала «Комсомольская правда» со ссылкой на неназванные СМИ.

20 марта в российском регионе было зафиксировано два подземных толчка. О природном катаклизме магнитудой 6,0 сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. Как он уточнил, эпицентр землетрясения находился в Омсукчанском районе Магаданской области, его очаг залегал на глубине 261 километра. Второе землетрясение специалисты зафиксировали в 584 километрах северо-восточнее Магадана, его очаг располагался на глубине десяти километров.

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19 марта в разговоре с «Лентой.ру» заместитель директора по вопросам инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности Института физики Земли РАН Рубен Татевосян заявил, что сейсмоопасными регионами России являются те из них, которые входят в так называемое Тихоокеанское кольцо, в первую очередь — Курилы и Камчатка.

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Марина Совина
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