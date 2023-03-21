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03:20, 21 марта 2023Мир

Генерал США заявил об отсутствии преимуществ у сторон конфликта на Украине

Глава КНШ США Марк Милли не увидел преимуществ ни у одной из сторон конфликта на Украине
Марк Милли

Марк Милли. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США Марк Милли не увидел преимуществ у сторон конфликта на Украине. Об этом сообщает Politico.

«Сложилось положение, когда ни одна из сторон, похоже, не может добиться политических целей военными средствами», — заявил он. По оценке американского генерала, такой расклад «продлится какое-то время». В то же время он не рассматривает происходящее на Украине как «замороженный конфликт».

По мнению Милли, на данной этапе ни одна из сторон не добьется значительных успехов в достижении своих целей. В частности, глава КНШ ВС США отметил, что «не считает вероятным» вытеснение украинскими войсками российских сил в текущем году. «Это будет очень трудная задача. Это не невозможно, но чрезвычайно сложно», — сказал он. При этом Россия также «не сможет достичь своих политических целей» на Украине, добавил Милли.

15 марта начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов провел 15 марта телефонные переговоры с председателем Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли.

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Марина Совина
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