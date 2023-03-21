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11:49, 21 марта 2023Экономика

Минсельхоз прокомментировал сообщения о росте цен на рис

Минсельхоз не увидел оснований для роста цен на рис в России в этом сезоне

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Минсельхоз не увидел оснований для роста цен на рис в России, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства. Там подчеркнули, что действующий запрет на экспорт крупы гарантирует обеспечение внутреннего рынка.

Как ранее сообщал «Коммерсантъ», российские поставщики риса предупредили ретейл о повышении цен на 10-30 процентов. Производители объяснили подорожание оптовых поставок аварией на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае, в котором выращивается основной объем риса в стране. На ее фоне валовый сбор риса снизился, качество сырья ухудшилось, сообщал источник газеты среди поставщиков.

Тем не менее в Минсельхозе подчеркнули, что качество риса и объем урожая 2022 года «полностью соответствуют потребностям российских предприятий переработки». Об этом, по заявлению ведомства, говорят и данные Национального рисового союза. Источник «Ъ» говорил, что из-за аварии у производителей вырос процент выбраковки риса, однако, по данным Минсельхоза, «из обследованных 867,1 тысячи тонн порядка 96,11 процента риса соответствует 1-3 классу, не соответствует ГОСТу только 3,89 процента».

В конце декабря 2022 года российские власти продлили временный запрет на экспорт риса на полгода — до 30 июня 2023 года.

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Софья Ермакова
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