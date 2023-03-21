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07:09, 21 марта 2023Россия

Анонсирована встреча Мишустина и Си Цзиньпина

Премьер Мишустин 21 марта проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Sputnik / Alexey Nikolskiy / Kremlin / Reuters

Премьер-министр России Михаил Мишустин проведет во вторник, 21 марта, встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Переговоры анонсировал помощник президента России Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.

По его словам, встреча политиков запланирована на первую половину дня.

Ранее в Москве завершились переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Встреча лидеров двух стран в Кремле продлилась 4,5 часа. Сегодня Путин и Си провели неформальные переговоры в формате тет-а-тет, затем у политиков запланировано общение за ужином.

Поездка председателя КНР в Россию продлится три дня — с 20 по 22 марта. По итогам переговоров Путин и Си должны подписать «ряд важных двусторонних документов», сообщали в Кремле.

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Марина Совина
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