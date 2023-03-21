Песков оценил предложение Макфола российскому бизнесу по выходу из-под санкций

Представитель Кремля Песков оценил предложение экс-посла США Макфола российскому бизнесу

Крупные российские предприниматели вряд ли примут предложение бывшего посла США в России Майкла Макфола по выходу из-под западных санкций. Таким образом его идею оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По мнению представителя Кремля, российский бизнес крепко стоит ногами на российской земле, у них здесь предприятия и инвестиции работают. «Их бизнес ведется здесь, их основной доход тоже возникает здесь», — указал Песков.

Ранее Макфол в своем блоге написал, что российским предпринимателям надо дать возможность избавиться от международных санкций при исполнении ряда условий. В том числе речь идет об осуждении военных действий на Украине и лично президента России Владимира Путина. Также они должны пожертвовать половину состояния в Фонд восстановления Украины и перестать инвестировать в российскую экономику.

В отношении остальных российских миллиардеров, уверен дипломат, следует ввести санкции, даже если они до последнего момента избегали ограничительных мер. По мнению Макфола, нынешний принцип разделения на причастных и непричастных малопонятен. Те же условия бывший посол предложил распространить на высокопоставленных государственных служащих. Либо они уходят в отставку, либо получают санкции. «Мне это кажется справедливым», — подчеркнул дипломат.

Дополнительно он предложил добавить в стоимость туристических виз в демократические страны для россиян сбор на восстановление Украины от последствий боевых действий или просто запретить такие визы.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов на фоне проблем с нефтегазовыми доходами призвал российских бизнесменов не жалеть денег на добровольный взнос в бюджет. По его словам, средства пойдут на «на те же дороги, на строительство и более качественное образование, на здравоохранение, на заработную плату бюджетникам».