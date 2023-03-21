ВС России отбили попытки ВСУ вернуть позиции на краснолиманском направлении

РИА Новости: ВС РФ отбили попытки ВСУ вернуть позиции на краснолиманском направлении

Российские военные отбили попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) вернуть утраченные позиции на краснолиманском направлении. Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» российских войск Александр Савчук.

Он рассказал, что разведгруппа вскрыла перемещение украинской пехоты и техники в направлении опорного пункта. После этого по противнику был нанесен удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». В результате ВСУ понесли потери.

Также Савчук сообщил о попытке механизированной бригады ВСУ провести атаку в районе населенного пункта Торское. По его словам, противника остановили дистанционным подрывом техники на минном поле и ударами артиллерии.

Ранее в Минобороны заявили, что Вооруженные силы (ВС) России за сутки уничтожили более 90 солдат ВСУ на краснолиманском направлении, а также гаубицы Д-20 и Д-30, самоходная гаубицу «Гвоздика» и три автомобиля.

18 марта репортер ВГТРК Андрей Руденко заявил, что ВСУ вновь применили химическое оружие в Донбассе, но при этом ядовитое облако накрыло самих украинских военных. По данным военкора, это произошло 16 марта на краснолиманском направлении. ВСУ с помощью дронов попытались атаковать химическими боеприпасами позиции российских войск. Но из-за изменившегося направления ветра ядовитое облако оказалось над позициями украинцев.