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19:26, 21 марта 2023Путешествия

Турист упал с балкона и погиб во время первого отпуска за границей

The Mirror: британец впервые поехал в Испанию с девушкой и погиб, упав с балкона отеля

Фото: Lissete Laverde / Unsplash

Британский турист отправился в свой первый отпуск за границей и погиб, разбившись в результате падения с балкона отеля. Об этом сообщает The Mirror.

Уточняется, что отец двоих детей Дион (Dion) должен был поехать в путешествие по Испании с девушкой еще в прошлом году, однако не успел из-за долгих сроков получения загранпаспорта. В связи с этим мужчина был рад долгожданной поездке и за несколько часов до своей гибели звонил родителям, чтобы поделиться впечатлениями. После этого его нашли мертвым под балконом.

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Поскольку Дион не оформил страховку во время подготовки к поездке, возвращение его тела на родину стало для родных трудной задачей. Близкие мужчины организовали сбор средств для этой цели.

Ранее британский турист погиб во время роскошного семейного отдыха, случайно попав под лопасти вертолета. Несчастный случай произошел в частном аэропорту в Афинах. Путешественник делал селфи при выходе из воздушного судна.

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Зарина Дзагоева
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