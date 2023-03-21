Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:06, 21 марта 2023Россия

Россиянам дали советы по защите от поддельных автозапчастей

Автоэксперт Славнов: запрашивайте сертификат при покупке запчастей во избежание подделок

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Чтобы не приобрести поддельную автозапчасть, при покупке данного товара следует соблюдать ряд предосторожностей, сообщил автоэксперт Дмитрий Славнов. Советами для водителей он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что параллельно с ввозом в Россию автозапчастей по параллельному импорту и расширением ассортимента на маркетплейсах на рынке увеличился объем контрафакта.

Определить на глаз, где настоящая запчасть, а где поддельная, крайне проблематично, обратил внимание Славнов. «Несколько лет назад мы проводили эксперимент. Брали фильтры топливные от Honda и смотрели. Один фильтр был идеально упакован, красные лейблы, все, как положено, прямо комар носа не подточит, а второй — упакован кое-как, как будто в подвальных условиях. По факту вышло, что фильтр, который был идеально упакован — подделка, а тот, который упакован кое-как — оригинал», — пояснил собеседник «Ленты.ру».

Автоэксперт посоветовал приобретать запчасти только в крупных проверенных точках, так как это дает лишнюю гарантию того, что они оригинальные. Кроме того, при покупке необходимо запрашивать сертификат, чтобы узнать откуда пришла запчасть, подчеркнул он. Также всегда следует брать чек.

Чек много места не займет, его можно просто перефотографировать на телефон, если боитесь потерять и завести какую-то папочку, чтобы данные документы вести

Дмитрий Славновавтоэксперт

«Если все-таки что-то случилось, либо чеки на запчасть, либо фотографии, которые остались, можем предъявить продавцу, импортеру, который все это сюда привез, и взыскать стоимость ремонта за некачественную запчасть (если двигатель у нас вышел из строя или еще что-то). По крайней мере, будут какие-то доказательства. А так только проверять и перепроверять остается», — поделился Славнов.

Ранее стало известно, что маркетплейсы в России хотят обязать контролировать работу продавцов и проверять подлинность товаров, которые они допускают на свои площадки, до продаж. В настоящее время разрабатывается черный список продавцов контрафакта, используя который площадки смогут отсеивать и блокировать недобросовестных продавцов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Смирная
Обсудить
Последние новости
Начиненные шрапнелью беспилотники атаковали крымский Джанкой
В Германии выразили недоверие властям из-за ситуации с «Северными потоками»
Россиянка побывала на Мальдивах и рассказала о «бюджетном отдыхе в раю»
Увеличенный срок пребывания в России украинцев из ДНР и ЛНР отменили
Мясников предупредил об опасности для здоровья одного вида сока
Си Цзиньпин высказался об урегулировании украинского конфликта
Председатель КНР подтвердил курс на стратегическое сотрудничество с Россией
В Крыму опровергли повреждение железной дороги после атаки дронов на Джанкой
Анонсирована встреча Мишустина и Си Цзиньпина
Иран понадеялся на огромные объемы своповых поставок нефти и газа из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.