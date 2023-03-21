Россиянам дали советы по защите от поддельных автозапчастей

Автоэксперт Славнов: запрашивайте сертификат при покупке запчастей во избежание подделок

Чтобы не приобрести поддельную автозапчасть, при покупке данного товара следует соблюдать ряд предосторожностей, сообщил автоэксперт Дмитрий Славнов. Советами для водителей он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что параллельно с ввозом в Россию автозапчастей по параллельному импорту и расширением ассортимента на маркетплейсах на рынке увеличился объем контрафакта.

Определить на глаз, где настоящая запчасть, а где поддельная, крайне проблематично, обратил внимание Славнов. «Несколько лет назад мы проводили эксперимент. Брали фильтры топливные от Honda и смотрели. Один фильтр был идеально упакован, красные лейблы, все, как положено, прямо комар носа не подточит, а второй — упакован кое-как, как будто в подвальных условиях. По факту вышло, что фильтр, который был идеально упакован — подделка, а тот, который упакован кое-как — оригинал», — пояснил собеседник «Ленты.ру».

Автоэксперт посоветовал приобретать запчасти только в крупных проверенных точках, так как это дает лишнюю гарантию того, что они оригинальные. Кроме того, при покупке необходимо запрашивать сертификат, чтобы узнать откуда пришла запчасть, подчеркнул он. Также всегда следует брать чек.

Чек много места не займет, его можно просто перефотографировать на телефон, если боитесь потерять и завести какую-то папочку, чтобы данные документы вести Дмитрий Славнов автоэксперт

«Если все-таки что-то случилось, либо чеки на запчасть, либо фотографии, которые остались, можем предъявить продавцу, импортеру, который все это сюда привез, и взыскать стоимость ремонта за некачественную запчасть (если двигатель у нас вышел из строя или еще что-то). По крайней мере, будут какие-то доказательства. А так только проверять и перепроверять остается», — поделился Славнов.

Ранее стало известно, что маркетплейсы в России хотят обязать контролировать работу продавцов и проверять подлинность товаров, которые они допускают на свои площадки, до продаж. В настоящее время разрабатывается черный список продавцов контрафакта, используя который площадки смогут отсеивать и блокировать недобросовестных продавцов.

