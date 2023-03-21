Метеорологи предупредили о повышенном уровне половодья в российском регионе

Примгидромет: половодье в Приморье этой весной превысит многолетние уровни

Максимальные уровни половодья на реках Приморья этой весной могут превысить средние многолетние значения более чем на метр. Об этом сообщается на официальном сайте Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В сообщении говорится, что весенний подъем уровня воды в верховьях рек и на малых водотоках составит от одного до двух метров, в среднем и нижнем течении рек — 2,1-3,8 метра.

По данным специалистов, ожидается выход из берегов рек Уссури, в нижнем течении Арсеньевки и Илистой, Комиссаровки, Малиновки, Большой Уссурки, Бикин. «На отдельных участках рек бассейнов Уссури и озера Ханка возможны подтопления хозяйственных объектов в низинах», — отмечает Примгидромет.

По прогнозу в этом году реки Приморья вскроются ото льда в третьей декаде марта — начале апреля. Это на 3-10 дней раньше средних многолетних сроков и на 2-6 дней раньше, чем в прошлом году.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о рисках затоплений в десяти регионах РФ. Например, это касается таких городов, как Тихвин, Тосно, Любань в Ленинградской области, Великого Устюга в Вологодской области.