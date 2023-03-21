Метеорологи предупредили о повышенном уровне половодья в российском регионе
Максимальные уровни половодья на реках Приморья этой весной могут превысить средние многолетние значения более чем на метр. Об этом сообщается на официальном сайте Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В сообщении говорится, что весенний подъем уровня воды в верховьях рек и на малых водотоках составит от одного до двух метров, в среднем и нижнем течении рек — 2,1-3,8 метра.
По данным специалистов, ожидается выход из берегов рек Уссури, в нижнем течении Арсеньевки и Илистой, Комиссаровки, Малиновки, Большой Уссурки, Бикин. «На отдельных участках рек бассейнов Уссури и озера Ханка возможны подтопления хозяйственных объектов в низинах», — отмечает Примгидромет.
По прогнозу в этом году реки Приморья вскроются ото льда в третьей декаде марта — начале апреля. Это на 3-10 дней раньше средних многолетних сроков и на 2-6 дней раньше, чем в прошлом году.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о рисках затоплений в десяти регионах РФ. Например, это касается таких городов, как Тихвин, Тосно, Любань в Ленинградской области, Великого Устюга в Вологодской области.