Убивший из ревности 17-летнюю россиянку мужчина пойдет под суд

В Новосибирске будут судить 27-летнего мужчину за убийство 17-летней школьницы из ревности

В Новосибирске суд рассмотрит дело 27-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве 17-летней девушки из-за чувства ревности. Об этом во вторник, 21 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина обвиняется по части 1 статьи 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»), пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание») и части 1 статьи 134 («Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста») и 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее сообщалось, что погибшая школьница познакомилась с будущим убийцей в 2017 году — тогда молодой человек снял квартиру у бабушки потерпевшей. Родители девушки знали об этих отношениях и не были против. Более того, мать помогла устроиться возлюбленному дочери в один из городских супермаркетов. Однако вскоре он начал регулярно избивать школьницу, а в 2019 году фигурант выследил ее на улице и потребовал вернуть телефон и вейп. Когда девушка отказалась, мужчина ударил ее ножом в грудь и шею, после чего кинул в сугроб. Тогда потерпевшую удалось спасти — прохожий, который стал свидетелем нападения, вызвал полицию и скорую.

В 2020 году мужчину приговорили к году колонии-поселения и отпустили на свободу прямо в зале суда, засчитав время, проведенное в СИЗО. 27 июля 2022 года он вновь напал на свою бывшую девушку в Советском районе Новосибирска, нанес ей как минимум десять ударов ножом и сбежал. После убийства молодого человека задержали.