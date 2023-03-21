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13:10, 21 марта 2023Россия

Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор заявил, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на 11,7%

Фото: Елена Вах / Коммерсантъ

В России за неделю заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) выросла на 11,7 процента, зарегистрировано 849 тысяч новых случаев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора во вторник, 21 марта.

«В структуре циркулирующих респираторных вирусов доля вирусов гриппа составила 48,5 процента. Из числа других респираторных вирусов негриппозной этиологии лидирующими остаются РС-вирусы и риновирусы», — говорится в заявлении.

В надзорном ведомстве также отметили, что на территории страны сохраняется и активность коронавируса, но слабая: по сравнению с прошлой неделей заболеваемость COVID-19 выросла незначительно (на 3,8 процента, зарегистрировано 83 тысячи случаев). Преобладающими остаются геноварианты омикрон-штамма.

14 марта Роспотребнадзор сообщал о снижении заболеваемости COVID-19, гриппом и ОРВИ на 19 процентов, было выявлено около 760 тысяч случаев.

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Евгения Куликова
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