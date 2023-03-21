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10:46, 21 марта 2023Мир

Бывший посол США предложил схему по снятию санкций с российских бизнесменов

Экс-посол США Макфол предложил снимать санкции с бизнесменов из России за осуждение Путина

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Российские бизнесмены должны иметь возможность выйти из под действия санкций западных стран. Об этом заявил бывший посол США в Москве Майкл Макфол в своем блоге на Substack.

Дипломат предложил специальную схему, по которой можно снимать санкции с российских предпринимателей. Так, по его мнению, на это можно пойти, если бизнесмены осудят политику президента России Владимира Путина.

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Виктория Кондратьева
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