Бывший посол США предложил схему по снятию санкций с российских бизнесменов

Экс-посол США Макфол предложил снимать санкции с бизнесменов из России за осуждение Путина

Российские бизнесмены должны иметь возможность выйти из под действия санкций западных стран. Об этом заявил бывший посол США в Москве Майкл Макфол в своем блоге на Substack.

Дипломат предложил специальную схему, по которой можно снимать санкции с российских предпринимателей. Так, по его мнению, на это можно пойти, если бизнесмены осудят политику президента России Владимира Путина.