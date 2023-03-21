Американцы испугались следящих за ними смартфонов

DTC: более 60 процентов жителей США уверены, что их смартфоны прослушивают

Жители США оказались обеспокоены слежкой за ними с помощью гаджетов. Об этом сообщает издание PCMag.

Журналисты медиа сослались на отчет маркетинговой компании Digital Third Coast (DTC), специалисты которых опросили более 800 американцев на предмет их отношения к приватности и новым технологиям. Выяснилось, что 60 процентов респондентов уверены, что их смартфоны прослушивают.

Также более 80 процентов американцев оказались напуганы тем, что различные корпорации могут следить за ними через умные девайсы. Среди представителей поколения «бэби-бумеров», которые родились в период с 1946 по 1964 годы, количество обеспокоенных граждан составило 84 процента. Также 84 процента представителей поколения Z, родившихся в период с 1997 по 2012 годы, опасаются, что за ним следят через гаджеты.

Из материала следует, что 74 процента респондентов, которые имеют дома умные колонки, уверены, что девайсы постоянно слушают их. Кроме того, 60 процентов американцев полагают, что правительство отслеживает данные с их смартфонов. В заключении специалисты DTC заявили, что 13 процентов опрошенных рассматривают возможность приобретения телефона без умных функций.

В конце февраля журналисты Financial Times сообщили, что молодые люди чаще предпочитают iPhone, так как выбирают более современные способы коммуникации. Согласно данным статистики, на долю молодых людей в США приходится почти треть продаж iPhone, тогда как Samsung Galaxy выбирают лишь 10 процентов американцев не старше 30 лет.