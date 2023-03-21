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16:56, 21 марта 2023Мир

Пентагон уличили в желании отправить Украине старые модели танков

AP: Пентагон хочет ускорить поставки танков Abrams Киеву, отправив старые модели

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Американские чиновники, пожелавшие остаться неизвестными, уличили Пентагон в желании отправить Киеву отремонтированные старые модели танков Abrams. По их словам, таким образом Министерство обороны США собирается ускорить поставки 70-тонных бронированных боевых машин в зону боевых действий, сообщает Associated Press (AP).

«Первоначальный план состоял в том, чтобы отправить Украине 31 новый M1A2 Abrams, на производство и отправку которых могли уйти год или два. Но официальные лица заявили, что было принято решение отправить более старую версию M1A1, которую можно взять из армейских запасов», — говорится в материале. Соединенные Штаты полагают, что бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет легче научиться использовать и обслуживать данную технику, отмечает AP.

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По информации чиновников, теперь Вашингтон рассчитывает доставить танки в зону боевых действий в течение 8-10 месяцев. При этом не уточняется, как скоро американские военные начнут обучать украинских солдат использованию, обслуживанию и ремонту танков.

В заключение агентство напомнило, что Пентагону придется обеспечить адекватную цепочку поставок для всех деталей, необходимых для поддержания Abrams в рабочем состоянии.

В конце января президент США Джо Байден сообщил, что правительство страны приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи. Как уточнил американский лидер, этот шаг порекомендовал ему глава Пентагона Ллойд Остин, так как поставка танков «повысит способность Украины защищать свою территорию и достигать своих стратегических целей».

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Варвара Кошечкина
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