Силовые структуры
Россиянин совершил суицид в стрелковом тире
В Туле 42-летний мужчина пришел в стрелковый тир «Динамо» и покончил с собой
В Туле 42-летний житель Новомосковска совершил суицид в стрелковом клубе «Динамо», в котором тренируются местные полицейские. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Россиянин пришел в тир, взял пистолет «Глок» и стал стрелять по мишеням. Через некоторое время он покончил с собой. Его тело обнаружили сотрудники тира.
После этого на место приехали правоохранители.
Ранее сообщалось, что россиянин застрелил супругов в автомобиле из-за неприязни и покончил с собой.