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13:41, 21 марта 2023Силовые структуры

Россиянин совершил суицид в стрелковом тире

В Туле 42-летний мужчина пришел в стрелковый тир «Динамо» и покончил с собой

Кадр: Telegram-канал Mash

В Туле 42-летний житель Новомосковска совершил суицид в стрелковом клубе «Динамо», в котором тренируются местные полицейские. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Россиянин пришел в тир, взял пистолет «Глок» и стал стрелять по мишеням. Через некоторое время он покончил с собой. Его тело обнаружили сотрудники тира.

После этого на место приехали правоохранители.

Ранее сообщалось, что россиянин застрелил супругов в автомобиле из-за неприязни и покончил с собой.

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Елизавета Новикова
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