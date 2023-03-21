Приближение бомбардировщиков США к границе России связали с визитом Си Цзиньпина

Депутат Белик связал отправку бомбардировщиков США к границе России с визитом Си Цзиньпина

Отправка США к границам России стратегических бомбардировщиков — провокация, призванная отвлечь внимание общественности от визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, полагает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

20 марта российский истребитель Су-35 пресек нарушение границы России двумя американскими ядерными бомбардировщиками В-52. Инцидент произошел над Балтийским морем.

Трехдневный государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию обсуждается во всем мире, отметил парламентарий. Содержательную программу визита и уже прозвучавшие в ходе него заявления он назвал демонстрацией мировому сообществу позиции Китая в отношении России, подтверждением развития китайско-российских отношений.

Такое явное сближение двух великих держав не может не нервировать США, которые идут на массу провокационных поступков Дмитрий Белик депутат Госдумы

«Это и подписание Байденом закона с требованием рассекретить данные разведки о происхождении COVID-19 с целью обвинить в происхождении коронавируса Китай, это и отправка к границам России стратегических бомбардировщиков США», — уточнил собеседник «Ленты.ру».

Однако попытки сорвать визит китайского лидера в Россию или как-то воспрепятствовать ему ни к чему не привели, обратил внимание Белик. «Для США это стало ударом по нервам, поэтому Вашингтон с помощью провокаций пытается сместить акценты и наполнить повестку искусственно созданными поводами и другими событиями», — подытожил он.

Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в Москву в понедельник, 20 марта. Глава Китая пробудет в стране до 22 марта. На вторник, 21 марта, запланирована церемония официальной встречи китайского лидера с Путиным.

