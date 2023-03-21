Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:13, 21 марта 2023Россия

В Кремле заявили о запрете Запада для Киева думать о выходе на мирные переговоры

Песков заявил, что Запад не позволяет Киеву даже думать о мирных переговорах с Москвой

Фото: Mads Claus Rasmussen / Reuters

Запад не позволяет Киеву даже думать о выходе на мирные переговоры с Москвой. О таком запрете заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его комментарий приводит РИА Новости.

По его мнению, США и европейские государства настроены не допустить выхода к подобному сценарию развития событий. Таким образом Песков отреагировал на прозвучавшее накануне визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина заявление представителя Белого дома о том, что в Вашингтоне считают неприемлемым, если по итогам встречи прозвучат какие-либо призывы к миру на Украине.

«Сейчас, когда маски сброшены, (страны Запада — прим. «Ленты.ру») показывают свой звериный оскал», — сказал представитель Кремля.

20 марта координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США призывают лидера КНР добиваться вывода российских сил с Украины. Он также напомнил о мирной инициативе Китая, в которой говорится в том числе об «уважении суверенитета и территориальной целостности всех стран».

Си Цзиньпин в ходе неформальной встречи с президентом России Владимиром Путиным 20 марта заявил, что Китай готов продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В Кремле начались переговоры Путина и Си Цзиньпина
Украинские шахматистки снялись с турнира из-за участия в нем россиянок
Священника УПЦ задержали в Киеве
Выявлен ранее неизвестный механизм связи кишечника и депрессии
Раскрыто влияние землетрясений в Турции на местный рынок жилья
Адвокат высказался о проверке блогеров по делам о неуплате налогов
Российский пограничник сбил украинский беспилотник из автомата
На заводе Mercedes начнут собирать китайские автомобили
Европейский авторынок резко вырос
В США рассказали о критическом положении украинской армии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.