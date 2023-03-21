В Кремле заявили о запрете Запада для Киева думать о выходе на мирные переговоры

Песков заявил, что Запад не позволяет Киеву даже думать о мирных переговорах с Москвой

Запад не позволяет Киеву даже думать о выходе на мирные переговоры с Москвой. О таком запрете заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его комментарий приводит РИА Новости.

По его мнению, США и европейские государства настроены не допустить выхода к подобному сценарию развития событий. Таким образом Песков отреагировал на прозвучавшее накануне визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина заявление представителя Белого дома о том, что в Вашингтоне считают неприемлемым, если по итогам встречи прозвучат какие-либо призывы к миру на Украине.

«Сейчас, когда маски сброшены, (страны Запада — прим. «Ленты.ру») показывают свой звериный оскал», — сказал представитель Кремля.

20 марта координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США призывают лидера КНР добиваться вывода российских сил с Украины. Он также напомнил о мирной инициативе Китая, в которой говорится в том числе об «уважении суверенитета и территориальной целостности всех стран».

Си Цзиньпин в ходе неформальной встречи с президентом России Владимиром Путиным 20 марта заявил, что Китай готов продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса.