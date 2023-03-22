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14:36, 22 марта 2023Культура

Концерт Басты в Новокузнецке отменили

Концерт рэпера Басты в Новокузнецке отменили

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Концерт российского рэп-исполнителя Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста, запланированный в Новокузнецке, отменили. Об этом сообщается на сайте лейбла артиста.

Выступление, которое должно было состояться 26 марта во Дворце спорта кузнецких металлургов, перенесли на 17 октября этого года. Сообщается, что приобретенные билеты зрители могут вернуть. О том, что стало причиной отмены концерта, неизвестно.

22, 23 и 25 марта хип-хоп-исполнитель должен будет выступить в таких российских городах, как Новосибирск, Томск и Кемерево. Билеты на запланированные выступления остаются в продаже.

Ранее стало известно, что концерт украинской певицы Таисии Повалий, переехавшей в Россию, отменили в Чите. По словам организаторов, весь запланированный концертный тур исполнительницы по России сорван.

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Анастасия Астахова
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