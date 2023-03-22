Британцев испугало предупреждение Путина по Украине

Британцев испугал ответ Путина на новость о поставках Киеву снарядов с обедненным ураном

Подписчики Twitter-аккаунта телеканала Sky News испугались ответа президента России Владимира Путина на сообщения о планах Великобритании поставить Киеву снаряды с обедненным ураном.

Как заявил российский лидер, эта новость доказывает, что Запад решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле. Путин предупредил, что Москва будет вынуждена отреагировать в случае, если Запад начнет применять оружие с ядерным компонентом.

«Если Великобритания поставит на Украину боеприпасы с обедненным ураном — это война, преступление. А виновные должны быть переданы международному уголовному суду», — написал пользователь с ником Terry moore.

«Разве мы ничему не научились в Ираке и Афганистане? Держи меня и мою семью подальше от этих войн. Я презираю нынешнее правительство Великобритании», — заявил S M I T H.

«Извините, но когда британцы согласились присоединиться к этому? Разве мы не должны осознавать, что мы им посылаем?», – задался вопросом James Dawes.

«Действительно ли правительство тори заботится о том, что думают или хотят люди в Великобритании?», — задумался Sheenagh Eckett.

«Поэтому у нас есть система оповещения по телефону? Должна ли я включить ее?», — написала Emma Victoria. «Я на самом деле в ужасе», — призналась Lydia.

«Не давайте никаких причин для эскалации. Переговоры о мире!», — призвал Alex Gitahi.

Ранее замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди заявила, что Лондон в рамках пакета военной помощи передаст Украине партию снарядов с обедненным ураном. «Наряду с предоставлением Украине роты танков Challenger 2 мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран», — говорится в сообщении.