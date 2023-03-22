Завершено следствие по делу о вымогательстве в Telegram-канале «Адские бабки»

«Ъ»: завершено следствие по делу о вымогательстве администратора ТГ-канала «Адские бабки»

Завершено расследование уголовного дела администратора Telegram-каналов «Адские бабки» и «Финансовый караульный» Инны Чуриловой, обвиняемой в вымогательстве 1,2 миллиона рублей у топ-менеджера Промсвязьбанка. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Фигурантка полностью признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Ее дело направлено в отдельное производство из общего дела о вымогательстве, по которому проходят журналистка Александра Баязитова и еще одна администратор каналов Ольга Архарова.

Чурилову будут судить в особом порядке, без исследования доказательств и допроса свидетелей. С учетом признания ею своей вины суд может назначить минимальное наказание. Впоследствии она выступит свидетелем по делу Баязитовой и Архаровой.

Баязитова отрицает вмененные ей обвинения, Архарова частично признает вину.

Всех трех задержали 10 августа 2022 года и предъявили обвинения по пункту «б» части 3 статьи 163 («Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере») УК РФ. Потерпевшим по делу выступил сотрудник Промсвязьбанка Александр Ушаков. По данным следствия, фигурантки требовали у него 1,2 миллиона рублей.

Чурилова после признания вины была переведена под домашний арест. Баязитова и Архарова остаются в СИЗО.