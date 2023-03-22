В России станет больше одного типа домов

Россельхозбанк: доля деревянных многоквартирных домов в России вырастет до 7%

К 2030 году доля деревянных многоквартирных домов в России вырастет до семи процентов от общего объема жилищного строительства. О том, что в стране станет больше зданий одного типа, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Россельхозбанка.

Суммарная площадь такого жилья к указанному сроку составит около 15 миллионов квадратных метров. Сейчас на многоквартирные здания из дерева приходится менее одного процента, а их площадь составляет 23,2 тысячи «квадратов». Большего всего домов такого типа по итогам 2022 года оказалось в Тюменской области (5,8 тысячи «квадратов»), Якутии (2,8 тысячи), Тыве (1,7 тысячи), Республике Коми (1,5 тысячи) и Архангельской области (1,4 тысячи).

Эксперты отмечают, что современные деревянные многоэтажки являются огнестойкими и сейсмостойкими. В них отсутствует усадка, а по прочности они сравнимы с монолитными постройками. «Деревянное строительство является перспективным для развития сельских, труднодоступных и отдаленных территорий. Использование деревянных стройматериалов будет особенно распространено при реализации инфраструктурных и рекреационных проектов в рамках развития и благоустройства сельских территорий», — добавила руководитель направления Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова.

Ранее сообщалось, что в России могут начать строить деревянные девятиэтажки. По словам главы Минстроя Ирека Файзуллина, необходимая для реализации таких проектов документация уже подготовлена и находится на экспертизе.