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13:38, 22 марта 2023Интернет и СМИ

Землетрясение попало в прямой эфир телеканала

Ведущий пакистанского канала Mahshriq TV продолжил вести новости во время землетрясения

В прямой эфир пакистанского телеканала Mahshriq TV попало землетрясение, однако ведущий новостей во время толчков продолжил работать как обычно. Запись эфира опубликована на YouTube-канале вещателя.

В ролике видно, что из-за подземных толчков камера, мебель и другое оборудование в студии начали трястись. Ведущий при этом остался на своем месте и, не продемонстрировав признаков паники, продолжил вести программу.

21 марта в Афганистане и Пакистане произошло землетрясение магнитудой 6,5. Как сообщает Aljazeera, погибли как минимум 13 человек и пострадали сотни. Эпицентр находился в 40 километрах от афганского населенного пункта Джурм, недалеко от границ с Пакистаном и Таджикистаном.

Ранее сообщалось, что землетрясение 21 марта также произошло в Таджикистане, жители многоэтажек спешно эвакуировались. Кроме того, подземные толчки ощутили в Казахстане и Узбекистане.

Маргарита Щигарева
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