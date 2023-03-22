Описаны мошеннические схемы при похоронах

Эксперт Эльсалиева предупредила о мошеннических схемах при похоронах

В состоянии стресса большинство людей готовы поверить первому, кто предлагает помощь в оказании ритуальных услуг, чем и пользуются мошенники. Основатель и генеральный директор «Похоронного дома №1» в г. Санкт-Петербург Елена Эльсалиева рассказала «Ленте.ру» о самых распространенных мошеннических схемах и том, как не стать жертвой преступников.

Торговля информацией

«Известно много случаев, когда контактные данные родных покойного передаются третьим лицам. Часто недобросовестные агенты приезжают в дом, где случилось горе, без приглашения и даже до приезда полиции и скорой помощи. Непрошеные гости представляются сотрудниками государственных учреждений, например, местных администраций или моргов, и настойчиво предлагают подписать доверенность на последующие действия от их имени. Они забирают паспорт умершего, без которого родственники самостоятельно практически ничего сделать не могут», — рассказала Эльсалиева.

Эксперт подчеркнула: если в дверь стучится ритуальный агент, которого вы не вызывали, то на лицо продажа персональных данных. Причем оплата поставщику всегда включается в договор, который оплачивают близкие умершего.

В особенно печальных случаях возможен обман и срыв похорон. Как бы ситуация ни сложилась, от помощи инициативных агентов безопаснее отказаться Елена Эльсалиева основательница и генеральный директор «Похоронного дома №1»

По словам Эльсалиевой, бывают случаи, когда сотрудники ритуальной компании, которая приобрела данные родственников умершего, представляются работниками морга и предлагают помощь со справкой. Но медицинское свидетельство о смерти и так выдается в течение суток с момента установления ее причин. Эта услуга бесплатна и входит в гарантированный государством перечень ритуальных услуг.

Цены на ритуальные товары и услуги

«Отрасль до сих пор работает согласно закону 1996 года "О погребении и похоронном деле". За давностью лет этот источник не регулирует некоторые процессы на рынке. Например, нет четких регламентов по взаимодействию трех сторон: государства, коммерческих компаний и получателя услуг. Соответственно, если нет правил, нет и ответственности, нет регламентов — нет порядка», — предупредила собеседница «Ленты.ру».

Именно поэтому некоторые организации нещадно накручивают тарифы. Иной раз этому нет предела, и тогда похороны без излишеств могут стоить свыше 150 тысяч рублей Елена Эльсалиева основательница и генеральный директор «Похоронного дома №1»

Эксперт добавила, что нередко ритуальные фирмы оказывают давление на родственников умершего с целью навязать покупку дополнительных услуг и атрибутов для погребения. Люди часто отдают за достойное прощание с близким все деньги, которые есть, и даже влезают в долги.

«Поэтому прежде чем заключать договор с похоронным агентством, проверьте его адрес в Интернете, запросите официальные бумаги, которые разрешают компании вести коммерческую деятельность, актуальный прейскурант и внимательно изучите документ — в нем должны быть четко прописаны услуги и их стоимость», — посоветовала Эльсалиева.

Продажа мест на кладбище

Бесплатный участок земли для погребения тела или праха, по словам эксперта, предоставляется бесплатно, это также входит в перечень гарантированных государством услуг. Место предоставляется с одной оговоркой: нельзя выбрать конкретное кладбище, пожелания родственников рассматриваются в индивидуальном порядке.

«Нередко ритуальные агенты предлагают людям приобрести "свободные" участки за большие деньги. Следует учитывать, что по закону территория кладбища принадлежит государству, поэтому не может быть передана в частную собственность», — предупредила Эльсалиева.

Эксперт заключила, что в российской культуре не принято говорить на тему смерти и похорон. Тем не менее, знать о том, как проходит процедура прощания необходима, чтобы обезопасить себя и своих родных от мошенников в самый тяжелый момент.

Ранее Эльсалиева рассказала, что примерная стоимость товаров и услуг для погребения может составлять от 50 тысяч рублей. При этом важно помнить о гарантированном государством бесплатном перечне.