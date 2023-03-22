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05:04, 22 марта 2023Среда обитания

Неизвестный купил место смерти Хита Леджера

New York Post: в Нью-Йорке продали квартиру, где в 2008 году умер актер Хит Леджер
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Eric Thayer / Reuters

В Нью-Йорке продали квартиру, где в 2008 году был обнаружен мертвым актер Хит Леджер. Имя покупателя места смерти знаменитости осталось неизвестно, сообщает New York Post.

Новый владелец заплатил за объект 14,25 миллиона долларов (более миллиарда рублей). Жилье расположено в престижном районе Сохо в здании XIX века на Брум-стрит. Леджер снимал квартиру примерно за 25 тысяч долларов в месяц. После смерти актера, известного по роли Джокера в «Темном рыцаре», объект продали и провели там ремонт.

В распоряжении нового владельца оказалось более 405 квадратных метра. Они включают в себя три спальни, столько же ванных комнат, просторную гостиную, совмещенную с кухней и обеденной зоной. Интерьер выполнен в стиле лофт, часть стен сделана из кирпича, а полы в ванной отделаны мрамором.

Два года назад в том же доме продали другой пентхаус. Роскошную квартиру в Сохо купили по рекордной в 2021 году для этого места цене — 49 миллионов долларов (на тот момент 3,6 миллиарда рублей).

Нина Ташевская
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