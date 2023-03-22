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19:24, 22 марта 2023Экономика

HeadHunter обжаловал решение о делистинге с американской биржи Nasdaq

HeadHunter подал апелляцию на решение о делистинге с американской биржи Nasdaq

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Российская компания HeadHunter (HH) заявила, что обжалует решение о делистинге с американской биржи Nasdaq. Об этом она сообщила на своем сайте.

Компания подала запрос на слушания специальной комиссии Nasdaq 21 марта, и в соответствии с правилами биржи они должны быть проведены в течение 45 дней. Подача апелляции не гарантирует ее удовлетворения, однако на срок рассмотрения запроса делистинг будет приостановлен. В HH уточнили, что уведомление о делистинге, как и подача апелляции, не повлияют на текущую деятельность или финансовое положение компании. Торги акциями Headhunter на Московской бирже также проводятся в обычном режиме.

Торги депозитарными расписками (ADR) HeadHunter на Nasdaq начались 9 мая 2019 года. С 28 февраля 2022 года торги ценными бумагами ряда российских компаний на американском фондовом рынке приостановлены.

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Американская биржа Nasdaq, специализирующаяся на торговле ценными бумагами высокотехнологичных компаний, 15 марта предупредила «Яндекс», Ozon, HeadHunter и Qiwi о готовящемся делистинге их ценных бумаг с 24 марта 2023 года. ЦИАН тогда же получила уведомление о планах провести делистинг от Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE).

Все компании позднее высказались о своем намерении обжаловать это решение. «Яндекс», Qiwi и Ozon также опубликовали заявления о поданных апелляциях на своих сайтах.

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Влада Горячева
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