49-летняя Кейт Бекинсейл появилась на публике в прозрачном платье

Актриса Кейт Бекинсейл появилась на Fashion Trust U.S. Awards в прозрачном платье

Британская актриса Кейт Бекинсейл появилась на публике в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки публикует издание Daily Mail.

49-летняя знаменитость посетила церемонию награждений Fashion Trust U.S. Awards, которая состоялась в Лос-Анджелесе, США, во вторник, 21 марта. Звезда выбрала для мероприятия прозрачное платье, украшенное множеством сверкающих страз. При этом на размещенных кадрах видно, что на Бекинсейл отсутствует нижнее белье.

Также ее образ дополняют макияж в нюдовых тонах, собранные в аккуратную прическу волосы, серебряные серьги и кольцо.

В феврале Кейт Бекинсейл показала фигуру в бикини на фотографиях с пляжа. Знаменитость опубликовала серию кадров, на которых она позирует на песке в купальнике белого цвета. При этом лиф комплекта дополняет анималистичный принт. Вдобавок телезвезда надела белое парео и дополнила свой образ широкополой шляпой с сандалиями.