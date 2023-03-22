Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:41, 22 марта 2023Ценности

49-летняя Кейт Бекинсейл появилась на публике в прозрачном платье

Актриса Кейт Бекинсейл появилась на Fashion Trust U.S. Awards в прозрачном платье

Фото: Monica Schipper / Getty Images

Британская актриса Кейт Бекинсейл появилась на публике в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки публикует издание Daily Mail.

49-летняя знаменитость посетила церемонию награждений Fashion Trust U.S. Awards, которая состоялась в Лос-Анджелесе, США, во вторник, 21 марта. Звезда выбрала для мероприятия прозрачное платье, украшенное множеством сверкающих страз. При этом на размещенных кадрах видно, что на Бекинсейл отсутствует нижнее белье.

Также ее образ дополняют макияж в нюдовых тонах, собранные в аккуратную прическу волосы, серебряные серьги и кольцо.

В феврале Кейт Бекинсейл показала фигуру в бикини на фотографиях с пляжа. Знаменитость опубликовала серию кадров, на которых она позирует на песке в купальнике белого цвета. При этом лиф комплекта дополняет анималистичный принт. Вдобавок телезвезда надела белое парео и дополнила свой образ широкополой шляпой с сандалиями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Севастополь атаковали надводные беспилотники
Умер бывший глава Центризбиркома Чуров
Ушедший из «Рубина» грузинский футболист подорожал на 25 миллионов евро
Полугодовалая девочка умерла после падения из рук матери в российском городе
Американским F-15EX вернут основное преимущество
Украинский депутат обвинил Зеленского в коррупции
Раскрыт средний заработок московского сомелье
Северная Корея запустила крылатую ракету в сторону Японского моря
В МИД заявили о нежелании США идти по пути деэскалации на Украине
Disney выпустит посвященный Эду Ширану мини-сериал
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.