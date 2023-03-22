«Ъ»: в России упал спрос на бизнес-литературу до 28%

Спрос на бизнес-литературу в России упал — в феврале продажи год к году снизились на 10–28 процентов в натуральном выражении. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В «ЛитРес» рассказали, что в феврале продажи таких книг снизились на 28 процентов. Отмечается, что это связано «прежде всего с падением интереса к самому жанру».

Гендиректор группы «Альпина» Алексей Ильин заявил, что продажи упали на 25 процентов. «Они вернулись к показателям 2021 года, но уже начали восстанавливаться», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что осенью 2022 года выросло количество контрафактных бумажных книг. Одной из основных площадок их продажи стали маркетплейсы. Например, копии романа Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза» и «Думай медленно... Решай быстро» Даниэля Канемана, которые продаются на Wildberries.