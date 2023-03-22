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10:01, 22 марта 2023Из жизни

Пума напала на отдыхавшего в джакузи мужчину

В США пума напала на сидевшего в джакузи мужчину и расцарапала ему голову

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

В американском городе Натроп, штат Колорадо, пума напала на супругов, отдыхавших в джакузи, и расцарапала мужчине голову. Об этом сообщает подразделение Департамента природных ресурсов штата Колорадо.

Пара арендовала дом в лесной глуши и сидела в джакузи на открытом воздухе, когда произошло нападение. Мужчина почувствовал, как кто-то вцепился ему в голову, закричал и вместе с женой начал брызгать водой на хищника. Женщина схватила фонарь, посветила на животное и поняла, что на ее мужа напала пума.

Супруги продолжили громко кричать на дикую кошку, пытаясь ее отпугнуть. Яркий свет и шум заставили пуму отступить. Хищник забрался на холм возле скал и стал наблюдать за парой. В этот момент супруги быстро выбрались из воды и забежали в дом.

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Оказавшись в безопасности, мужчина промыл раны на макушке и возле правого уха, которые остались у него после нападения. Затем он связался с владельцем дома и сообщил о произошедшем. Тот оказался сотрудником Департамента природных ресурсов штата Колорадо и передал информацию коллегам.

Сотрудники организации прибыли на помощь, однако не смогли найти следы хищника из-за замерзшей земли. Рядом с местом происшествия была установлена ловушка.

«Мы серьезно относимся к этому инциденту, несмотря на то, что пострадавший получил лишь незначительные травмы. Мы сообщили о произошедшем соседям и установили предупреждающие таблички», — заявил менеджер департамента по охране дикой природы округа, где произошло нападение. Он добавил, что поиски пумы будут продолжаться.

Ранее сообщалось, что в США мать отбила пятилетнего сына от напавшей на него во время прогулки пумы. В результате произошедшего на теле мальчика остались ушибы и раны от укусов.

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Алиса Удовик
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