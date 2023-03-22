В Москве стали продавать меньше квартир одного вида

«Инком-Недвижимость»: в Москве вдвое сократилось предложение наследственных квартир

За последний год в Москве вдвое сократилось предложение квартир, полученных в наследство. О том, что в столице стали продавать меньше жилья этого вида, сообщает РБК со ссылкой на данные «Инком-Недвижимости».

В 2020-2021 годах доля наследственных квартир на московском рынке составляла 20 процентов, в 2022-2023 годах она снизилась до десяти. Показатель начал снижаться до стандартного значения после пандемии COVID-19, когда доля такого жилья стала рекордной с 1990-х годов. Эксперты связывают тенденцию с окончанием пандемии и ростом экспозиции на фоне слабого спроса в 2022 году.

«В 2020-2021 годах на фоне ажиотажного спроса создался дефицит ликвидного предложения, а наследственные квартиры обычно к нему не относятся: каждый третий покупатель отказывается от рассмотрения такого варианта», — рассказал директор направления «Вторичный рынок» «Инком-Недвижимости» Сергей Шлома.

Директор сети «Миэль» Ирина Пешич добавила, что в последние годы продавцы наследственных квартир стремятся к быстрой продаже. Раньше большинство предпочитало подождать три года после вступления в наследство, чтобы не платить налог с продажи, сейчас многие продают объект сразу. По словам эксперта, это связано со снижением стоимости «вторички» — владельцы таких квартир не готовы ждать разворота цен.

В мае 2022 года в Госдуме предложили отменить налог при продаже полученного в наследство жилья. При этом кадастровая стоимость объекта не должна будет превышать 20 миллионов рублей. От уплаты налога захотели освободить и тех, кто решит продать объект недвижимость до истечения срока владения в три года.