США предрекли столкновение НАТО и России из-за поставок Киеву снарядов с ураном

Политолог Спиди: поставки Киеву снарядов с ураном чреваты столкновением НАТО и России

Член правления негосударственного Американского комитета за согласие между Соединенными Штатами и Россией Дэвид Спиди заявил, что планы Великобритании поставить Киеву снаряды с обедненным ураном чреваты столкновением России и НАТО. Своим мнением он поделился с ТАСС.

Кроме того, такие действия могут обернуться негативными последствиями для здоровья населения тех районов, в которых будут применяться боеприпасы, считает политолог.

«Это кажется чрезвычайно плохой идеей по двум причинам: из-за дальнейшего повышения ставок на оружие в войне, которая способна привести к более широким действиям между НАТО и Россией, а также в силу последствий для здоровья и окружающей среды, выходящих за рамки чисто военных», — указал Спиди.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что Москва будет вынуждена отреагировать в случае, если Запад начнет применять оружие с ядерным компонентом. Комментируя планы поставок снарядов с обедненным ураном, глава государства отметил, что Запад, похоже, действительно решил вести боевые действия с Россией до последнего украинца.