В России оценили угрозу ядерного конфликта

Зампред Совбеза России Медведев: угроза ядерного конфликта в мире не миновала, а возросла

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев оценил угрозу ядерного конфликта в мире. Об этом он высказался в видеоролике, опубликованном в его Telegram-канале.

Медведев подчеркнул, что угроза ядерного конфликта в мире не миновала, а возросла.

В том же интервью зампред Совбеза России заявил о приближении ядерного апокалипсиса. По его мнению, к этому подталкивают поставки западного оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ).

21 марта замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди заявила, что в рамках военной помощи страна отправит Украине партию снарядов с обедненным ураном вместе с ротой танков Challenger 2. Боеприпасы отличаются от обычных диаметром боевой части и начальной скоростью, которая может превысить показатель в 6120 километров в час. Снаряды использовали во время бомбардировок Югославии, операции «Буря в пустыне» и американского вторжения в Ирак в 2003 году.