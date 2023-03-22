Медведев заявил о приближении ядерного апокалипсиса из-за поставок западного оружия ВСУ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал последствия поставок иностранного оружия на Украину. Об этом он высказался в видеоролике, опубликованном в его Telegram-канале.

Медведев подчеркнул, что поставки западного оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) грозят приближением ядерного апокалипсиса. По его словам, вероятность кризиса становится более реальной в результате каждого дня военной помощи Киеву.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна отреагирует на планируемые поставки Киеву оружия с ядерным компонентом. Он также предположил, что Запад решил вести боевые действия с Москвой до последнего украинца.

21 марта замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди заявила, что в рамках военной помощи страна отправит Украине партию снарядов с обедненным ураном вместе с ротой танков Challenger 2. Боеприпасы отличаются от обычных диаметром боевой части и начальной скоростью, которая может превысить показатель в 6120 километров в час. Снаряды использовали во время бомбардировок Югославии, операции «Буря в пустыне» и американского вторжения в Ирак в 2003 году.