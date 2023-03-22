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21:55, 22 марта 2023Бывший СССР

Украинские военные обстреляли село в ЛНР

Очевидец сообщил об обстреле украинскими военными села Ковалевка в ЛНР

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Очевидец сообщил РИА Новости, что военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли село Ковалевка в Сватовском районе Луганской народной республики (ЛНР). Отмечается, что в результате атаки одна женщина получила ранения.

«Около 14.00 произошел обстрел села Ковалевка. Ранило женщину 1973 года рождения», — заявил очевидец.

По его словам, украинские солдаты, вероятнее всего, вели огонь из артиллерии крупного калибра.

Ранее спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины полковник Юрий Игнат рассказал, что власти страны захотели начать наказывать админов Telegram-каналов за посты о передвижении российских ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) во время обстрелов. По словам Игната, в ближайшее время будут приняты серьезные решения о возбуждении уголовных дел в отношении владельцев подобных каналов.

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Марина Совина
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